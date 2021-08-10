NASA представит новые данные о бюджете и графике лунной миссии «Артемида»

Американское аэрокосмическое агентство NASA занимается оценкой бюджета и графика лунной программы «Артемида», новые данные по поводу миссии будут представлены в 2021 году, сообщила официальный представитель ведомства Моника Уитт. Она напомнила, что установление постоянного присутствия на Луне остаётся приоритетом для агентства.

Так она прокомментировала выводы офиса генерального инспектора NASA о том, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за задержек в разработке скафандров.

«Отправка первой женщины и представителя цветного населения на поверхность Луны и установление долгосрочного присутствия на Луне в рамках «Артемиды» является приоритетом для NASA. Ведомство оценивает текущий бюджет и график для миссий «Артемиды» и представит обновлённые данные позднее в этом году», — сказала она ТАСС.

10 августа офис генерального инспектора NASA опубликовал доклад, согласно которому, из-за задержек в разработке скафандров высадка на Луну в конце 2024 года не представляется возможной.

По графику NASA первая миссия «Артемиды» должна состояться в 2021 году, это будет беспилотный полёт, вторая миссия — в 2023 году уже с экипажем, миссия «Артемида III» — полёт человека на Луну — намечена на 2024 год.