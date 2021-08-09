РАН планирует сформировать группу учёных для космических полётов

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Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует создать группу учёных, которых можно отправить в космос для проведения экспериментов.

«Мы рассматриваем возможность создания группы специалистов, кто может проводить исследования, выполнение которых возможно только профессионалом, в условиях космического полёта», — заявил в интервью с ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

По его мнению, наличие профильных специалистов в отряде космонавтов будет очень полезно.

Смирнов отметил, что ускоренная подготовка узких специалистов к космическому полёту «позволит включить эксперименты, выполнение которых возможно только человеком, имеющим профильное образование».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль, который будет предназначен для посещения космическими туристами.

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