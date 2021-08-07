Марсоходу Perseverance не удалось собрать образец грунта с планеты
Об этом говорится в сообщении NASA.
«Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород», — говорится в заявлении американского космического агентства.
В феврале 2021 года американский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса.
Марсоход должен исследовать кратер Джезеро и собрать образцы горных пород и реголита для будущего анализа на Земле.