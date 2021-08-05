Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от гриппа ФМБА

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Минздрав России 4 августа выдал регистрационное удостоверение на новую четырёхвалентную гриппозную вакцину «Флю-М Тетра» производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России.
Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от гриппа ФМБА
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ФМБА.

Отмечается, что «в клинических исследованиях «Флю-М Тетра» приняли участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет».

«Уже в следующем году препарат получит расширение по показаниям для применения у детей и пожилых людей. По такому показателю, как оценка иммуногенности, вакцина «Флю-М Тетра» показала превосходящие препарат сравнения результаты», — говорится в сообщении.

В ФМБА заявили, что «новая вакцина формирует иммунитет против четырёх актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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