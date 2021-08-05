В Аргентине допустили комбинацию вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Короткая ссылка
В Аргентине граждане смогут комбинировать вакцину «Спутник V» и AstraZeneca или Moderna. Об этом сообщили в Минздраве страны.

«Мы в состоянии начать комбинацию вакцин во всех 24 юрисдикциях, начиная с комбинации «Спутника V» с Moderna и AstraZeneca», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения страны Карлы Виссотти.

По её словам, вакцину компании Sinopharm пока не включили в схему.

Ранее в РФПИ заявили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna в ходе исследований в Аргентине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить