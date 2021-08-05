В Аргентине допустили комбинацию вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
«Мы в состоянии начать комбинацию вакцин во всех 24 юрисдикциях, начиная с комбинации «Спутника V» с Moderna и AstraZeneca», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения страны Карлы Виссотти.
По её словам, вакцину компании Sinopharm пока не включили в схему.
Ранее в РФПИ заявили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna в ходе исследований в Аргентине.