Комбинацию «Спутника Лайт» с другими вакцинами признали безопасной

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna в ходе исследований в Аргентине.
Комбинацию «Спутника Лайт» с другими вакцинами признали безопасной
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными — отсутствуют серьёзные побочные явления, связанные с вакцинацией», — заявили в фонде.

Отмечается, что все комбинации, применённые в ходе исследования, признаны безопасными.

«Вакцина «Спутник Лайт» может эффективно применяться в комбинации с другими вакцинами, что подтверждено исследованиями в Аргентине и других странах», — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, фонд готов к партнёрству с другими производителями для дальнейших исследований комбинированного применения вакцин по всему миру.

26 июля стало известно, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».

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