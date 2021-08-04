Комбинацию «Спутника Лайт» с другими вакцинами признали безопасной

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna в ходе исследований в Аргентине.

Об этом информирует пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными — отсутствуют серьёзные побочные явления, связанные с вакцинацией», — заявили в фонде.

Отмечается, что все комбинации, применённые в ходе исследования, признаны безопасными.

«Вакцина «Спутник Лайт» может эффективно применяться в комбинации с другими вакцинами, что подтверждено исследованиями в Аргентине и других странах», — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, фонд готов к партнёрству с другими производителями для дальнейших исследований комбинированного применения вакцин по всему миру.

26 июля стало известно, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».