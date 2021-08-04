Комбинацию «Спутника Лайт» с другими вакцинами признали безопасной
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными — отсутствуют серьёзные побочные явления, связанные с вакцинацией», — заявили в фонде.
Отмечается, что все комбинации, применённые в ходе исследования, признаны безопасными.
«Вакцина «Спутник Лайт» может эффективно применяться в комбинации с другими вакцинами, что подтверждено исследованиями в Аргентине и других странах», — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, фонд готов к партнёрству с другими производителями для дальнейших исследований комбинированного применения вакцин по всему миру.
26 июля стало известно, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».