В «Роскосмосе» заявили, что в причинах инцидента с модулем «Наука» разбирается комиссия

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Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв в эфире телеканала «Россия 24» высказался об инциденте с модулем «Наука».
В «Роскосмосе» заявили, что в причинах инцидента с модулем «Наука» разбирается комиссия
  • РИА Новости

Он заявил, что «модуль, видимо, сам не мог «поверить» в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что ещё находится в свободном полёте, и не поняла что происходит; сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод».

«Такого, конечно, не должно было случиться. Причины... сейчас в этом разбирается комиссия», — добавил Крикалёв.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента МКС.

Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

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