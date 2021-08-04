В «Роскосмосе» заявили, что в причинах инцидента с модулем «Наука» разбирается комиссия
- РИА Новости
Он заявил, что «модуль, видимо, сам не мог «поверить» в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что ещё находится в свободном полёте, и не поняла что происходит; сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод».
«Такого, конечно, не должно было случиться. Причины... сейчас в этом разбирается комиссия», — добавил Крикалёв.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента МКС.
Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал в своём Twitter видео из многоцелевого лабораторного модуля «Наука».