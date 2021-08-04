Запуск корабля Starliner к МКС вновь отменён

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Старт корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), запланированный на среду, 4 августа, отложен на неопределённый срок. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Boeing.

«Необходимо дополнительное время для оценки (готовности аппарата. — RT), таким образом, NASA и Boeing не воспользуются возможностью старта, намеченной на завтра (среду. — RT)», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что специалисты, ответственные за старт, обнаружили в понедельник,2 августа, проблемы, связанные с системой двигателей. Несмотря на то что ряд возможных причин замеченной неисправности уже исключены, они все же хотят провести полный анализ произошедшего. 

Ранее в NASA заявили, что запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа.

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