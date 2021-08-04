Запуск корабля Starliner к МКС вновь отменён
«Необходимо дополнительное время для оценки (готовности аппарата. — RT), таким образом, NASA и Boeing не воспользуются возможностью старта, намеченной на завтра (среду. — RT)», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что специалисты, ответственные за старт, обнаружили в понедельник,2 августа, проблемы, связанные с системой двигателей. Несмотря на то что ряд возможных причин замеченной неисправности уже исключены, они все же хотят провести полный анализ произошедшего.
Ранее в NASA заявили, что запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа.