Запуск корабля Starliner к МКС вновь отменён

Старт корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), запланированный на среду, 4 августа, отложен на неопределённый срок. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Boeing.

«Необходимо дополнительное время для оценки (готовности аппарата. — RT), таким образом, NASA и Boeing не воспользуются возможностью старта, намеченной на завтра (среду. — RT)», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что специалисты, ответственные за старт, обнаружили в понедельник,2 августа, проблемы, связанные с системой двигателей. Несмотря на то что ряд возможных причин замеченной неисправности уже исключены, они все же хотят провести полный анализ произошедшего.

Ранее в NASA заявили, что запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа.