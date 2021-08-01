В NASA заявили, что могут поддерживать работу МКС до 2028 года и дольше

В США полагают, что с инженерной точки зрения NASA сможет поддерживать работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года и даже дольше, заявила представитель NASA Стефани Ширхольц.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседницы издания, американское космическое агентство продолжает обновлять данные о возможных сроках службы МКС.

«Наша цель — непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, чтобы иметь возможность перейти от станции к другой платформе или платформам, где мы сможем продолжить работу на низкой околоземной орбите», — заключила представитель NASA.

На заседании президиума научно-технического совета 31 июля специалисты рекомендовали в связи с планируемым к 2028 году завершением эксплуатации МКС принять решение о начале технической проработки проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции).