Узловой модуль «Причал» отправлен на Байконур

В «Роскосмосе» сообщили, что «на контрольно-испытательной станции Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») завершились технологические испытания узлового модуля «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте госкорпорации.

«Сегодня, 31 июля 2021 года, корабль отправился на технический комплекс космодрома Байконур для продолжения сборки и предполётной подготовки в соответствии с графиком дальнейшего развития российского сегмента Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в течение последних недель на территории КИС специалисты РКК «Энергия» успешно выполнили цикл совместных испытаний модуля «Причал» с комплексными стендами служебного модуля «Звезда» и многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

«После проведения заключительных операций расстыкованные компоненты корабля и наземное испытательное оборудование были подготовлены к отправке на космодром железнодорожным транспортом. Выведение на околоземную орбиту узлового модуля «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» планируется в ноябре 2021 года», — добавили в «Роскосмосе».

Ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» предварительно запланировал на 24 ноября запуск на Международную космическую станцию (МКС) узлового модуля «Причал».