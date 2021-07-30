Российские космонавты впервые зашли в модуль «Наука»

Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

«Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли люк переходного отсека модуля «Звезда» и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Отмечается, что на борту модуля космонавты проведут контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

Ранее руководитель полётов российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что причиной нештатного включения двигателей модуля «Наука» стал кратковременный сбой программного обеспечения.