Вирусолог оценил перспективы комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о том, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».
Вирусолог оценил перспективы комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»
  • Reuters

«Я не жду потрясающего эффекта. Это очень похожие вакцины на платформе аденовирусов. Только разных. В нашей российской вакцине используется человеческий вирус, в AstroZeneca — вирус шимпанзе», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Аграновский считает, что «такие совместные работы просто обозначают желание сотрудничать, это хорошо».

26 июля стало известно, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что самостоятельно лечиться от коронавируса полынью нельзя, поскольку содержащиеся в ней соединения могут представлять опасность.

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