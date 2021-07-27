Вирусолог оценил перспективы комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о том, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».

«Я не жду потрясающего эффекта. Это очень похожие вакцины на платформе аденовирусов. Только разных. В нашей российской вакцине используется человеческий вирус, в AstroZeneca — вирус шимпанзе», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Аграновский считает, что «такие совместные работы просто обозначают желание сотрудничать, это хорошо».

26 июля стало известно, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что самостоятельно лечиться от коронавируса полынью нельзя, поскольку содержащиеся в ней соединения могут представлять опасность.