Вирусолог рассказал, когда переболевшим COVID-19 нужно обращаться к врачам

Врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести.FM» рассказал, при каких симптомах переболевшим коронавирусной инфекцией необходимо обращаться к врачу.

По словам Тимакова, необходимо очень внимательно относиться к своему зрению.

«Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит», — сказал он.

Вирусолог отметил, что необходимо «срочно бежать к окулисту», поскольку «на ранних этапах это всё корректируется».

Также он рекомендовал после перенесённого COVID-19 наблюдаться у кардиолога и невропатолога.

Тимаков рекомендовал обязательно обращаться к врачу, если «кружится голова, если тошнота появляется, головные боли».

При этом переболевшим коронавирусом женщинам врач посоветовал внимательно следить за состоянием репродуктивной системы и регулярно проходить осмотр у гинеколога.

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