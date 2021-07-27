Вирусолог рассказал, когда переболевшим COVID-19 нужно обращаться к врачам
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По словам Тимакова, необходимо очень внимательно относиться к своему зрению.
«Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит», — сказал он.
Вирусолог отметил, что необходимо «срочно бежать к окулисту», поскольку «на ранних этапах это всё корректируется».
Также он рекомендовал после перенесённого COVID-19 наблюдаться у кардиолога и невропатолога.
Тимаков рекомендовал обязательно обращаться к врачу, если «кружится голова, если тошнота появляется, головные боли».
При этом переболевшим коронавирусом женщинам врач посоветовал внимательно следить за состоянием репродуктивной системы и регулярно проходить осмотр у гинеколога.
Ранее доктор биологических наук заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал исследование британских коллег о возможном влиянии COVID-19 на уровень интеллекта.