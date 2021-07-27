В Московском планетарии назвали даты пика метеорного потока Персеиды

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Метеорный поток Персеиды лучше всего будет просматриваться 12—13 августа, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
В Московском планетарии назвали даты пика метеорного потока Персеиды
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Начиная с полуночи и всю ночь (с 12 на 13 августа. — RT) можно наблюдать до 110 метеоров в час, или один-два метеора в минуту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что повышенный фон метеорной активности начнётся 5 августа и завершится 20 августа. В планетарии отметили, что метеоры будут лететь равномерно по всему небу, а значит, их будет хорошо видно в любой его части.

В июне россияне могли наблюдать первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца.

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