Япония провела успешное испытание ракеты с новым двигателем

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело успешное испытание ракеты с новым двигателем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское космическое агентство, речь идёт о двигателе собственной разработки, который использовался в метеорологической ракете S-520.

Успешный запуск был осуществлён с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима.

Уточняется, что разрабатываемый японским агентством двигатель генерирует ударную волну за счёт сожжения метана и кислорода.

Как отмечает агентство, в случае успешного завершения разработки применение этой технологии позволит в десять раз сократить размер двигателя для ракет.

Ранее сообщалось, что японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава отправится на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-20» в декабре.