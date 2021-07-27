Япония провела успешное испытание ракеты с новым двигателем

Короткая ссылка
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело успешное испытание ракеты с новым двигателем.
Япония провела успешное испытание ракеты с новым двигателем
  • Reuters
  • © Kyodo/File

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское космическое агентство, речь идёт о двигателе собственной разработки, который использовался в метеорологической ракете S-520.

Успешный запуск был осуществлён с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима.

Уточняется, что разрабатываемый японским агентством двигатель генерирует ударную волну за счёт сожжения метана и кислорода.

Как отмечает агентство, в случае успешного завершения разработки применение этой технологии позволит в десять раз сократить размер двигателя для ракет.

Ранее сообщалось, что японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава отправится на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-20» в декабре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить