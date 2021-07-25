Тестирование системы сближения «Курс» на модуле «Наука» отложили до 25 июля

Испытания для системы сближения «Курс» на многоцелевом лабораторном модуле «Наука», который летит к Международной космической станции (МКС), принято решение отложить с 24 на 25 июля, заявил космонавтам специалист подмосковного центра управления полётами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры NASA.

«Двухимпульсная коррекция орбиты модуля «Наука» прошла штатно, тест «Курса» мы перенесли на 25 июля, в связи с этим расстыковка модуля «Пирс» (от МКС. — RT) сдвинулась на 26 июля», — сказал космонавтам специалист центра управления полётами.

Перед проведением стыковки модуля «Наука» специалисты должны освободить модуль «Пирс», отстыковка которого будет производиться с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16».

В хьюстонском центре управления полётами ранее сообщали, что отстыковку «Пирса» перенесли с 25 на 26 июля.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.