Эксперт рассказал о последствиях перегрева смартфона

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, к каким негативным последствиям может привести перегрев смартфона.
Эксперт рассказал о последствиях перегрева смартфона
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с «Газетой.Ru», перегрев смартфона может привести к износу батареи, понижению частоты процессора и отключению камер. 

В связи с этим эксперт добавил, что телефон лучше не хранить под лучами солнца и не оставлять на приборной панели автомобиля.

«Рекомендация одна, и она очень простая: везде, где комфортно вам по температуре, будет комфортно и вашему устройству. Если вам не очень хорошо под прямыми солнечными лучами, где +40 °С, то и телефон оставлять на торпедо автомобиля тоже не стоит. Лучше носить его с собой в кармане или сумке, и ничего плохого с ним не будет», — сказал он.

Также Муртазин указал, что перегрев может привести к  тому, что пользователь не сможет запускать требовательные игры и приложения, а также смотреть видеоролики в высоком разрешении.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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