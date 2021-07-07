Аналитик предупредил об опасности скачивания непроверенных приложений

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, как отличить поддельные мобильные приложения от официальных.
Аналитик предупредил об опасности скачивания непроверенных приложений
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что мошенники всё чаще копируют популярные мессенджеры, программы для корпоративного общения и видеосвязи, приложения для создания текстов и прослушивания музыки.

При этом они используют похожее имя, цветовую гамму или иконку оригинального ПО.

«Если пользователь хочет установить на смартфон новую программу, нужно ввести её название в поиск. Если там найдётся несколько одинаковых значков — это повод задуматься и внимательно прочитать информацию о каждом. Огромное количество скачиваний не гарантирует того, что приложение — не подделка. Если имя приложения отличается, а значок привычный, загляните в данные о разработчике, уточните информацию в поисковой системе и не спешите устанавливать приложения без проверки», — посоветовал Деев.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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