Онищенко прокомментировал исследование о действии полыни против коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru прокомментировал исследование о действии полыни против коронавируса.

«Вирусостатический эффект имеет, по признанию самих авторов, очень узкий диапазон, он только на начальных стадиях, на стадии внедрения вируса в организм, тут он может сработать», — сказал Онищенко.

При этом он заявил, что «бежать в аптеку не нужно, потому что там нет этих препаратов».

Также Онищенко заявил, что содержащиеся в полыни соединения обладают узким терапевтическим эффектом.

Ранее учёные из Дании и Германии заявили, что в ходе исследования установили, что содержащееся в полыни вещество артемизинин может подавлять коронавирус SARS-CoV-2.

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что самостоятельно лечиться от коронавируса полынью нельзя, поскольку содержащиеся в ней соединения могут представлять опасность.