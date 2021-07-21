Онищенко прокомментировал исследование о действии полыни против коронавируса

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru прокомментировал исследование о действии полыни против коронавируса.
Онищенко прокомментировал исследование о действии полыни против коронавируса
  • РИА Новости

«Вирусостатический эффект имеет, по признанию самих авторов, очень узкий диапазон, он только на начальных стадиях, на стадии внедрения вируса в организм, тут он может сработать», — сказал Онищенко.

При этом он заявил, что «бежать в аптеку не нужно, потому что там нет этих препаратов».

Также Онищенко заявил, что содержащиеся в полыни соединения обладают узким терапевтическим эффектом.

Ранее учёные из Дании и Германии заявили, что в ходе исследования установили, что содержащееся в полыни вещество артемизинин может подавлять коронавирус SARS-CoV-2.

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что самостоятельно лечиться от коронавируса полынью нельзя, поскольку содержащиеся в ней соединения могут представлять опасность.

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