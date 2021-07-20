Правительство США одобрило покупку российских ракетных двигателей РД-181М

Правительство США одобрило покупку у «Роскосмоса» нового двигателя РД-181М, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Несмотря на политические вихри, все санкции, делающие невозможным нормальное сотрудничество, вчера стало известно, что «Роскосмос» получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М. Правительство США одобрило заключение контракта между НПО «Энергомаш» (входит в состав госкорпорации «Роскосмоса») и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС», — написал он в Telegram.

По его словам, это значит, что будут новые поставки двигателей и новые старты «американских ракет с российскими «сердцами».

Устименко выразил мнение, что в этом договоре есть надежда на возможную нормализацию отношений, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем «сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике».

«Ну а пока остаётся только пожелать успехов НПО «Энергомаш», который создаёт такие удивительные «произведения двигательного искусства», — отметил он.

Как напомнили в «Роскосмосе», РД-181 поставляются в США с 2015 года. С их помощью американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на МКС.

Новый двигатель РД-181М представляет собой следующий этап развития РД-181.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в 2022 году Россия выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для перспективных российских и зарубежных космических ракет.