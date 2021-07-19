Разработчик рассказал о разрабатываемом биочипе для тестирования на COVID-19

В Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора рассказали о разрабатываемом биочипе для тестирования на коронавирус. Биочип не будет вживляться в организм человека, его станут использовать в лаборатории для определения инфекций в биоматериале.

Отмечается, что биочип является экспресс-тестом, позволяющим выбрать единственно верный диагностический вариант.

«Он выглядит как небольшая пластина размером 25 × 75 мм, на которой искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять «генетический портрет» возбудителей внебольничных пневмоний», — приводит сообщение РИА Новости.

Также в НИИ отметили, что ДНК-биочип не вживляют в организм человека. В институте объяснили, что у пациента в медицинской организации забирают образцы биоматериала и направляют их в лабораторию, где с помощью биочипа определяют в образце наличие того или иного инфекционного агента.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, апробация биочипа планируется в 2023—2024 годах.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал работу по созданию биочипа для тестирования на предмет заболевания коронавирусом.

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