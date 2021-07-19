На МАКС-2021 покажут прототип нового российского скафандра

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» презентуют на авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил директор — генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Прототип скафандра демонстрируется впервые», — цитирует РИА Новости Позднякова.

По его словам, после авиасалона прототип отправится на конструкторско-доводочные испытания.

В данном прототипе реализован новый принцип соединения — жёсткое кольцо, разделяющее верхнюю и нижнюю части костюма.

13 января ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» получила патент на экспериментально-испытательную установку для испытаний приборов и устройств в космических условиях.