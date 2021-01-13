В России разработана гермокамера для испытаний приборов в космосе

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» получила патент на экспериментально-испытательную установку для испытаний приборов и устройств в космических условиях.

«Предлагаемая установка содержит гермокамеру, гермокрышку с иллюминатором, вакуумнооткачную систему, натекатель для подачи инертного газа, индикатор давления, фрагмент скафандра (ФС), ТВ-регистратор и устройства фиксации исследуемых объектов», — приводит ТАСС выдержку из патента.

Как уточняется в патенте, установка может использоваться для исследований, экспериментальной отработки и испытаний приборов и устройств, предназначенных для эксплуатации в космических условиях.

Предполагается, что гермокамера со встроенным в ее днище фрагментом скафандра будет прикреплена к модулю орбитальной станции. Внутри фиксируются исследуемые объекты, которые можно будет изучать в нескольких режимах.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о планах по коррекции орбиты МКС.