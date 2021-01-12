В «Роскосмосе» сообщили о планах по коррекции орбиты МКС

В «Роскосмосе» сообщили, что планируется коррекция орбиты Международной космической станции (МКС).

«С целью формирования баллистических условий перед посадкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» и запуском и стыковкой ТПК «Союз МС-18» на 21 января запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции», — приводит ТАСС сообщение.

Как рассказали в компании, планируется, что в результате коррекции средняя высота орбиты станции должна увеличиться примерно на 1,2 км и составит 419,77 км над поверхностью Земли.

Ранее сообщалось, что американский грузовой корабль Dragon отстыковался 12 января от Международной космической станции (МКС).