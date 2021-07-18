В NASA сообщили о возможных местах утечки воздуха в российском модуле МКС

Астронавты NASA вместе со специалистами из России определили несколько возможных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), заявил представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

«В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест (утечки. — RT), и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки», — приводит РИА Новости слова Уэста с заседания совета.

Представитель NASA добавил, что утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля не представляет опасности для экипажа.

В мае «Роскосмос» и NASA создали совместную рабочую группу по поиску причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС.