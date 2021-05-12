«Роскосмос» и НАСА создали рабочую группу по поиску утечки воздуха на МКС
«Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между НАСА и российскими партнёрами для сотрудничества в определении причин утечки и потенциального недопущения её негативных последствий», — приводит РИА Новости слова представителя консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавта Сьюзен Хелмс.
Ранее экипаж МКС до июля закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», в котором обнаружена утечка воздуха.
4 апреля сообщалось, что российские космонавты на борту МКС обнаружили ещё три возможных места утечки воздуха в российском модуле и загерметизировали их.