РИА Новости: на МКС загерметизировано ещё три возможных места утечки воздуха

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Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) обнаружили ещё три возможных места утечки воздуха в российском модуле и загерметизировали их, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На этой неделе космонавты обнаружили ещё три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» и по рекомендации наземных специалистов в пятницу и субботу наложили на них несколько слоёв герметика», — заявил источник.

По его данным, в ближайшее время запланирована проверка герметичности промежуточной камеры «Звезды», которая поможет понять, удалось ли устранить утечку воздуха.

13 марта сообщалось, что из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) продолжается утечка, несмотря на заделку двух трещин.

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