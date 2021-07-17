Кубинская вакцина Abdala показала 100%-ную эффективность против тяжёлых форм COVID-19

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala, разработанная кубинским Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB) показала эффективность в 100% в ходе третьей фазы испытаний.

Как пишет Cuba Debate со ссылкой на директора CIGB Марту Аяла Авила, препарат показал 100%-ную эффективность в предотвращении тяжёлых случаев заболевания и летального исхода и 92,28%-ную эффективность в предотвращении симптомов заболевания.

В испытаниях участвовали более 1 млн человек.

9 июля власти Кубы выдали разрешение на экстренное применение разработанной местными специалистами вакцины от коронавируса Abdala.

Вакцина вводится тремя дозами.