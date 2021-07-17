В «Роскосмосе» рассказали о подготовке пуска «Протона-М» с модулем «Наука»

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Ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) «Наука» доставлена на стартовый комплекс площадки №200 и установлена в вертикальное положение.
В «Роскосмосе» рассказали о подготовке пуска «Протона-М» с модулем «Наука»
  • © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«На космодроме Байконур продолжаются активные работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». В соответствии с графиком работ 17 июля 2021 года ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки №200 и установлена в вертикальное положение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» запланирован на 21 июля на 17:58:21 мск.

Ранее сообщалось, что на космодроме Байконур начали транспортировку ракеты «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» к стартовому комплексу. 

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