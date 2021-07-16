Кабмин России разрешил провести переговоры с США о поставках ракетных двигателей
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- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что кабмин постановляет принять предложение «Роскосмоса», согласованное с заинтересованными ведомствами, о проведении переговоров между НПО «Энергомаш» и американской компанией Orbital Sciences «о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе «Антарес», используемой для доставки грузов на Международную космическую станцию и запусков научно-исследовательских и коммерческих космических аппаратов».
Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Россия выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для перспективных российских и зарубежных космических ракет.