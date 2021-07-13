Илон Маск поаплодировал Рогозину за призыв к миллиардерам

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Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск поаплодировал гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, выразившему надежду на то, что российские миллиардеры будут вкладываться в развитие космических технологий.
Илон Маск поаплодировал Рогозину за призыв к миллиардерам
  • Reuters

Соответствующий комментарий Маск оставил под постом Рогозина в Twitter, где гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал полёт британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — написал Рогозин.

Основатель SpaceX ответил на высказывание главы «Роскосмоса» аплодисментами.

В воскресенье, 11 июля, корабль VSS Unity компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился.

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