В России запатентован облик супертяжёлой ракеты

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала компоновку семейства многоступенчатых модульных ракет-носителей.
В России запатентован облик супертяжёлой ракеты
  • РИА Новости

«Задачей изобретения является создание семейства унифицированных многоступенчатых модульных ракет-носителей с широким диапазоном грузоподъемности», — цитирует РИА Новости пояснение к патенту на сайте Федерального института промышленной собственности.

Ракета собирается из универсальных ракетных модулей на базе двигателей типа РД-171.

В максимальной комплектации предполагается использование 14 таких двигателей.

Ранее космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет в году, в два раза превысив показатель 2018 года, сообщает ТАСС.

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