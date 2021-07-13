В России запатентован облик супертяжёлой ракеты
- РИА Новости
«Задачей изобретения является создание семейства унифицированных многоступенчатых модульных ракет-носителей с широким диапазоном грузоподъемности», — цитирует РИА Новости пояснение к патенту на сайте Федерального института промышленной собственности.
Ракета собирается из универсальных ракетных модулей на базе двигателей типа РД-171.
В максимальной комплектации предполагается использование 14 таких двигателей.
Ранее космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет в году, в два раза превысив показатель 2018 года, сообщает ТАСС.