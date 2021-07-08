Чернышенко рассказал о рейтинге регионов — популяризаторов науки

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвящённой целям, задачам и промежуточным итогам Года науки и технологий в России, рассказал о рейтинге регионов — популяризаторов науки.
Чернышенко рассказал о рейтинге регионов — популяризаторов науки
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«Мы готовим рейтинг субъектов России по их вовлечённости в мероприятия Года науки и технологий. Это такой интересный инструмент, который позволяет оценивать активность субъектов, вовлечённость самого губернатора в популяризацию Года науки. В нём учитывается охват населения региона, а также профессионального сообщества мероприятиями Года науки. И в августе мы представим итоги этого рейтинга по итогам первого полугодия», — сказал Чернышенко.

В июле сообщалось, что АНО «Национальные приоритеты» совместно с Институтом развития интернета запустили научно-популярный проект «Просто». Его цель — донести до широкой аудитории информацию о науке и технологиях, рассказать о молодых учёных, их разработках, а также о вузах, на базе которых ведётся исследовательская работа мирового значения.

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