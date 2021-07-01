В России запустили научно-популярный проект «Просто»

АНО «Национальные приоритеты» совместно с Институтом развития интернета запустили научно-популярный проект «Просто». Его цель — донести до широкой аудитории информацию о науке и технологиях, рассказать о молодых учёных, их разработках, а также о вузах, на базе которых ведётся исследовательская работа мирового значения.

«Герои проекта — молодые талантливые учёные из самых разных уголков страны, студенты и аспиранты вузов, на базе которых ведутся исследования мирового значения, доступным и понятным языком расскажут о прорывных областях науки и собственных инновационных разработках и достижениях по различным направлениям», — заявила гендиректор «Национальных приоритетов» София Малявина.

В мае 2021 года проект стал одним из победителей конкурсного отбора института на создание интернет-контента для молодёжи (в рамках нацпроекта «Культура»).

1 июля на YouTube-канале и в соцсетях проекта опубликован ролик с участием руководителя поисковой лаборатории «АГроБиоИТ» института X-BIO Тюменского государственного университета Айдара Фахрутдинова. Он рассказал, что такое гиперспектральная съёмка и как она применяется.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.

Ранее сообщалось, что на образовательной платформе «Наука. Территория героев» с 28 апреля запускают новый инструмент профориентации для старшеклассников и студентов первых курсов — карьерный тест «Какой ты учёный?».