Чернышенко: Россия является одним из лидеров по исследованиям в освоении территорий

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия является одним из мировых лидеров в научных направлениях, связанных с освоением территорий.
Чернышенко: Россия является одним из лидеров по исследованиям в освоении территорий
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом вице-премьер сказал в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвящённой целям, задачам и промежуточным итогам Года науки и технологий в России.

Он отметил, что темой июля в рамках Года науки и технологий является связанность территорий и освоение пространства. По словам Чернышенко, для России эта тема является очень существенной, основой единства и стабильности государства.

«И Россия по праву является одной из стран — мировых лидеров в этом научном направлении», — сказал Чернышенко.

Он назвал одним из технологических прорывов России по тематике месяца развитие атомных станций малой мощности, способных давать тепло и электричество населённым пунктам или предприятиям, которые не подключены к сетям электроснабжения.

Также он рассказал о создании нового пассажирского высокоскоростного поезда, который разрабатывается в инжиниринговом центре РЖД и группы «Синара». Чернышенко считает, что поезд, который будет развивать скорость до 400 км/ч, войдёт в тройку мировых лидеров среди высокоскоростных поездов.

«Или наша спутниковая система ГЛОНАСС — не все в неё верили, но это одна из трёх стабильных систем глобальной навигации, которая охватывает весь земной шар», — сказал Чернышенко.

Также Чернышенко рассказал, что одним из главных достижений российских учёных за последнее время стало создание эффективных и безопасных вакцин от коронавируса. 

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