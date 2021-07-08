Чернышенко повторно вакцинировался от коронавируса

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что повторно вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции, посвящённой промежуточным итогам проходящего в России Года науки.

По словам вице-премьера, одним из главных достижений российских учёных за последнее время стало создание эффективных и безопасных вакцин от коронавируса.

«Я сам привился повторно и чувствую себя защищённым», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов повторно вакцинировался от коронавируса.