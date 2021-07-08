«Роскосмос»: опасности столкновения космического мусора с МКС нет

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Космический мусор, который 8 июля пройдёт вблизи МКС, не представляет опасности, манёвр уклонения проводиться не будет.
«Роскосмос»: опасности столкновения космического мусора с МКС нет
  • © Roscosmos
  • globallookpress.com

«По уточнённым данным, некаталогизированный объект космического мусора, который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16:16 мск, опасности не представляет», — говорится в Twitter «Роскосмоса».

Отмечается, что вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение манёвра коррекции не требуется.

Накануне сообщалось, что космический мусор пройдёт 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, — на расстоянии 1,5 тыс. м.

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