«Роскосмос»: опасности столкновения космического мусора с МКС нет

Космический мусор, который 8 июля пройдёт вблизи МКС, не представляет опасности, манёвр уклонения проводиться не будет.

«По уточнённым данным, некаталогизированный объект космического мусора, который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16:16 мск, опасности не представляет», — говорится в Twitter «Роскосмоса».

Отмечается, что вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение манёвра коррекции не требуется.

Накануне сообщалось, что космический мусор пройдёт 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, — на расстоянии 1,5 тыс. м.