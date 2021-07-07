Вблизи МКС пройдёт космический мусор

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Космический мусор пройдёт 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее.
Вблизи МКС пройдёт космический мусор
  • © NASA / Roscosmos

«По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в четверг, 8 июля, в 1,5 км от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора», — говорится в заявлении «Роскосмоса».

Сближение прогнозируется в 16:16 мск.

Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 м. 

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о приближении космического мусора к МКС.

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