Вблизи МКС пройдёт космический мусор

Космический мусор пройдёт 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее.

«По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в четверг, 8 июля, в 1,5 км от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора», — говорится в заявлении «Роскосмоса».

Сближение прогнозируется в 16:16 мск.

Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 м.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о приближении космического мусора к МКС.