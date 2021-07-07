Рогозин рассказал о приближении космического мусора к МКС
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«По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние — 4,584 км. Вероятность столкновения — 3.12Е-11», — написал Рогозин в Telegram.
По его словам, NASA считает, что космический мусор может пройти в опасной близости от МКС.
«Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — добавил Рогозин.
В мае сообщалось, что на околоземных орбитах в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора.