Рогозин рассказал о приближении космического мусора к МКС

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о приближении космического мусора к МКС.
Рогозин рассказал о приближении космического мусора к МКС
  • © NASA

«По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние — 4,584 км. Вероятность столкновения — 3.12Е-11», — написал Рогозин в Telegram.

По его словам, NASA считает, что космический мусор может пройти в опасной близости от МКС.

«Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — добавил Рогозин.

В мае сообщалось, что на околоземных орбитах в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора.

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