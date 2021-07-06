В «Роскосмосе» оценили перспективы развития частной космонавтики в России

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В России в перспективе может появиться частная компания, которая будет заниматься пилотируемой космонавтикой, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
В «Роскосмосе» оценили перспективы развития частной космонавтики в России
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что для развития частной космонавтики в стране необходимо создать почву.

«Вот мы специально переработали огромное количество нормативных документов, для того чтобы создать таким предпринимателям возможность заходить в строительство ракет за свои деньги. Чтобы они брали на себя финансовые и технические риски, но были способны заниматься этим бизнесом», — сказал он.

Блошенко подчеркнул, что Blue Origin и Virgin Galactic начинали с запусков ракет и беспилотных полётов, так как столь масштабные проекты требуют больших денег.

1 июля сообщалось, что 36 британских спутников связи OneWeb, запущенных с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, успешно выведены на орбиту.

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