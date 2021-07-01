Запущенные с космодрома Восточный спутники OneWeb выведены на орбиту

Все 36 британских спутников связи OneWeb, запущенные 1 июля с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, успешно выведены на орбиту.

Об этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своём Telegram-канале.

«Все 36 космических аппаратов находятся на расчётных орбитах. Миссия завершена успешно», — заявил он.

«Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb был запущен с космодрома Восточный в 15:48 мск. Отделение спутников прошло в несколько этапов.

В мае в России был установлен рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд.