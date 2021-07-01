Запущенные с космодрома Восточный спутники OneWeb выведены на орбиту
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Об этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своём Telegram-канале.
«Все 36 космических аппаратов находятся на расчётных орбитах. Миссия завершена успешно», — заявил он.
«Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb был запущен с космодрома Восточный в 15:48 мск. Отделение спутников прошло в несколько этапов.
В мае в России был установлен рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд.