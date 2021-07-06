Во время раскопок в Карачаево-Черкесии найдены фрагменты древнего храма

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В Нижне-Архызском историко-архитектурном комплексе найдены фрагменты древнего храма.
Во время раскопок в Карачаево-Черкесии найдены фрагменты древнего храма
  • © МИНТУРМОЛ КЧР
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтурмола.

Раскопки проводили специалисты Института археологии и востоковедения РАН и Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Они обнаружили два пола древнего храма в аланском христианском храме.

Специалисты ведут работы и в двух других местах на территории историко-архитектурного комплекса — на месте раскопок 2019 года с восточной стороны храма, а также с западной стороны, где ранее были обнаружены погребения.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что археологи обнаружили в Херсонесе Таврическом древнее римское захоронение.

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