Во время раскопок в Карачаево-Черкесии найдены фрагменты древнего храма

В Нижне-Архызском историко-архитектурном комплексе найдены фрагменты древнего храма.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтурмола.

Раскопки проводили специалисты Института археологии и востоковедения РАН и Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Они обнаружили два пола древнего храма в аланском христианском храме.

Специалисты ведут работы и в двух других местах на территории историко-архитектурного комплекса — на месте раскопок 2019 года с восточной стороны храма, а также с западной стороны, где ранее были обнаружены погребения.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что археологи обнаружили в Херсонесе Таврическом древнее римское захоронение.