Роспатент зарегистрировал для «ЭпиВакКороны-Н» товарный знак AURORA-CoV

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV для названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Об этом информирует пресс-служба центра «Вектор».

Отмечается, что заявка была подана 18 июня 2021 года центром «Вектор».

«Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» — вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона-Н».

В июне депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.