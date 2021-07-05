Роспатент зарегистрировал для «ЭпиВакКороны-Н» товарный знак AURORA-CoV
- РИА Новости
Отмечается, что заявка была подана 18 июня 2021 года центром «Вектор».
«Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» — вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона-Н».
В июне депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.