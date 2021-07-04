Врач рассказал о борьбе с головной болью без таблеток

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Врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Красногорске Михаил Когтев рассказал, когда от головной боли можно избавиться без медицинских препаратов.

«Все головные боли можно разделить на два типа: первичные — те, которые появляются сами по себе, и вторичные, когда головная боль — это последствие заболевания. Без медицинских препаратов можно избавиться только от первичных», — цитирует РИА Новости Когтева.

По его словам, чаще всего встречается «головная боль напряжения», её причины — стрессы, переживания, депрессии, тревожные расстройства.

Такую боль можно устранить без лекарств при помощи релаксации.

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