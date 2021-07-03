Иммунолог рассказал об отличии течения COVID-19 у вакцинированных

У привитых от коронавируса пациентов, которые всё же заболели COVID-19, болезнь почти всегда протекает в лёгкой форме, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя всё равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжёлую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

По словам иммунолога, период, когда человек является распространителем инфекции и опасен для окружающих, у вакцинированных людей тоже может длиться меньше, чем у тех, кто не привился.

«Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять 3-4 дня, и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов», — сказал Крючков.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации, так как прививка — это нагрузка на иммунную систему.

По её словам, любые экстремальные, интенсивные перегрузки усиливают напряжение.