Мурашко предложил странам ШОС обмениваться штаммами COVID-19 для изучения

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что «с появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь в отношении эффективности вакцин и приобретённого иммунитета в ответ на «базовый» вариант».
Мурашко предложил странам ШОС обмениваться штаммами COVID-19 для изучения
  • Reuters

«Предлагаю сделать это одним из приоритетов в сотрудничестве стран ШОС, учитывая нашу географическую сопряжённость», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он отметил, что «при этом сотрудничество должно включать не только обмен информацией, включая информацию об эффективности применяемой медикаментозной терапии, но и (что очень важно для быстрого реагирования и принятия превентивных мер) обмен штаммами COVID-19».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксирован случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс».

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