Мурашко предложил странам ШОС обмениваться штаммами COVID-19 для изучения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что «с появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь в отношении эффективности вакцин и приобретённого иммунитета в ответ на «базовый» вариант».

Reuters