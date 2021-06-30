Мурашко предложил странам ШОС обмениваться штаммами COVID-19 для изучения
- Reuters
«Предлагаю сделать это одним из приоритетов в сотрудничестве стран ШОС, учитывая нашу географическую сопряжённость», — цитирует ТАСС Мурашко.
Он отметил, что «при этом сотрудничество должно включать не только обмен информацией, включая информацию об эффективности применяемой медикаментозной терапии, но и (что очень важно для быстрого реагирования и принятия превентивных мер) обмен штаммами COVID-19».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксирован случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс».