ЦЭНКИ: Решение суда по запуску спутника Украины ожидается осенью

Окончательное решение по судебному спору между Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и канадской компанией MDA по поводу запуска украинского спутника «Лыбидь» ожидается осенью.

«Вынесение окончательного решения по спору ожидается в октябре-ноябре 2021 года», — цитирует РИА Новости пресс-службу ЦЭНКИ.

По словам пресс-службы, контракт на запуск украинского спутника подписан 14 октября 2010 года.

13 октября 2017 года компания MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA) уведомила ЦЭНКИ о разрыве контракта на пусковые услуги по собственному желанию.

13 февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству WAM заявил, что Киев заинтересован в расширении сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами в космической сфере.