Гинцбург: вакцинация беременных от COVID-19 обеспечит защиту новорождённым

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Вакцинация беременных от коронавируса обеспечит защиту от инфекции новорождённым, антитела передадутся ребёнку при грудном вскармливании. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург: вакцинация беременных от COVID-19 обеспечит защиту новорождённым
  • Reuters

«Как мы с вами понимаем, вакцинация защищает не только беременных, а будет защищать и новорождённых в результате грудного вскармливания», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщает агентство, Гинцбург ранее заявлял, что вакцинацию от коронавируса беременных женщин могут разрешить уже на следующей неделе.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сказал, что получены данные о безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных.

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