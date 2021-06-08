Мурашко рассказал о ходе исследований «Спутника V» на беременных
- Reuters
«По эмбриональной токсичности, что касается и беременных, было исследование. Провели анализ среди пациентов, которые получили вакцину от ковида, встретились пациентки, которые забеременели и не знали об этом», — приводит ТАСС его слова в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Мурашко отметил, что специалисты в настоящее время анализируют данные.
«Я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы», — добавил глава Минздрава.
Ранее Мурашко заявил, что получены данные о безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных.