Мурашко рассказал о ходе исследований «Спутника V» на беременных

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Выводы о возможности вакцинации беременных от коронавируса российским препаратом «Спутник V» ожидаются в течение нескольких недель. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал о ходе исследований «Спутника V» на беременных
  • Reuters

«По эмбриональной токсичности, что касается и беременных, было исследование. Провели анализ среди пациентов, которые получили вакцину от ковида, встретились пациентки, которые забеременели и не знали об этом», — приводит ТАСС его слова в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мурашко отметил, что специалисты в настоящее время анализируют данные.

«Я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы», — добавил глава Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что получены данные о безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных.

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