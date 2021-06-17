В Китае сообщили об успешном выводе своего космического корабля на орбиту

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Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя китайскими космонавтами на борту был успешно выведен на орбиту.
В Китае сообщили об успешном выводе своего космического корабля на орбиту
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться ещё больших успехов. Мы знаем, что многие страны стремятся к сотрудничеству с нашей страной в соответствующем направлении и готовы к активному взаимодействию», — заявил главный конструктор программы пилотируемых космических полётов КНР Чжоу Цзяньпин.

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» был запущен с космодрома Цзюцюань в 09:22 по местному времени (04:22 по мск. — RT) с площадки на границе провинции Ганьсу. Аппарат доставит трёх космонавтов к строящейся орбитальной станции КНР.

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