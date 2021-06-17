В Китае сообщили об успешном выводе своего космического корабля на орбиту

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя китайскими космонавтами на борту был успешно выведен на орбиту.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться ещё больших успехов. Мы знаем, что многие страны стремятся к сотрудничеству с нашей страной в соответствующем направлении и готовы к активному взаимодействию», — заявил главный конструктор программы пилотируемых космических полётов КНР Чжоу Цзяньпин.

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» был запущен с космодрома Цзюцюань в 09:22 по местному времени (04:22 по мск. — RT) с площадки на границе провинции Ганьсу. Аппарат доставит трёх космонавтов к строящейся орбитальной станции КНР.